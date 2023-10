Aux Etats-Unis, la dernière base militaire portant un nom de confédéré a été rebaptisée

Le mouvement avait été amorcé dès 2020, il s’achève ce vendredi 21 octobre. Les Etats-Unis ont renommé une base militaire de Géorgie, dans le sud du pays, du nom de l’ancien général et président Dwight Eisenhower, abandonnant le nom d’un autre général ayant combattu dans l’armée confédérée esclavagiste pendant la guerre de Sécession au XIXe siècle.

«C’est avec une immense fierté que nous renommons cette installation en l’honneur de l’un de nos grands généraux et présidents», a déclaré la secrétaire chargée de l’armée, Christine Wormuth, lors d’une cérémonie à la base. Commandant suprême des forces alliées en Europe lors du Débarquement de Normandie en 1944, Dwight D. Eisenhower était devenu président des Etats-Unis de 1953 à 1961.

Le désormais nommé Fort Eisenhower était un centre d’entraînement durant la Seconde guerre mondiale et héberge aujourd’hui le commandement cyber de l’armée. Après la guerre de Sécession (1861-1865) John B. Gordon, le général confédéré éponyme de la base, avait été lui élu au Sénat américain et gouverneur de Géorgie. headtopics.com

'C'était vraiment effrayant'': des témoins racontent les fusillades de Lewiston aux États-UnisDes tirs ont fait au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés dans un restaurant et un bowling du Maine, dans le nord-est des États-Unis. Le suspect est activement recherché. Lire la suite ⮕

États-Unis : dans le Maine, une des fusillades les plus meurtrières depuis les années 1990Un tireur était toujours recherché jeudi 26 octobre dans la matinée après les fusillades qui ont fait, la veille, au moins 22 morts dans l’État du Maine, dans le nord-est des États-Unis. Entre 50 et 60 personnes sont blessées. Il s’agit de l’épisode le plus meurtrier depuis le début de l’année 2023. Lire la suite ⮕

Les États-Unis doivent cesser de traiter les tueries de masse comme des catastrophes naturellesAlors qu’une chasse à l’homme est toujours en cours dans le sud de l’État du Maine pour retrouver l’auteur de la double fusillade qui a fait 18 morts et de nombreux blessés dans la nuit du 25 au 26 octobre, des voix s’élèvent dans la presse américaine pour dénoncer l’attitude d’un pays bien trop habitué à ce genre de calamité. Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des... Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retrouver l'auteur de la tuerie, l'une des pires de ces dernières années. Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retr... Lire la suite ⮕