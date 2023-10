Aux Canaries, offrir une dernière demeure aux migrants morts en mer

ci repose un frère qui a perdu la vie en essayant de rejoindre nos côtes". Dans le cimetière du petit village d'Agüimes, aux Canaries, les niches funéraires 3.326 à 3.340 renferment les corps de 15 migrants retrouvés en mer il y a trois ans à bord d'un bateau sans aucun survivant.

Un bouquet de fleurs violettes illumine le mur blanc."Des dames viennent fleurir leurs niches", car"ils n'ont personne pour le faire", dit-il."Dans d'autres endroits, ils les abandonnent. Ça me fait mal".María José Meilán, directrice de l'Institut médico-légal de Las Palmas, se souvient très bien de cette embarcation devenue un tombeau flottant.

Photos du corps, des cicatrices, des tatouages, des blessures et du visage, étude dentaire et prélèvement ADN. Les échantillons sont congelés et conservés."Dans 90 % des cas, les cadavres restent non identifiés et personne ne les réclame", explique la médecin légiste. headtopics.com

Mais certaines municipalités rechignent à assumer cette dépense. La maire de Mogán, commune dont dépend le port d'Arguineguin, où sont ramenés nombre d'embarcations repérées par les secours en mer, a affirmé en septembre qu'elle ne voulait plus en payer un seul.

Un peu plus loin, dans le carré musulman, une tombe illustre les tragédies qui se jouent en mer : celle du petit Mohamed, à peine six ans, retrouvé mort dans un bateau en octobre 2021. A Mogán, dans un banal carré de pelouse du cimetière planté de quelques cactus, reposent les corps de 30 migrants non-identifiés dans une fosse commune, sans plaque ni indications. Seize autres migrants sont inhumés dans des niches funéraires, a indiqué la mairie à l'AFP. headtopics.com

