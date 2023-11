Aux assises de Chambéry. De la forte amitié entre deux étudiants jusqu’au drame

Celui-ci lui ordonne de monter dans le coffre d’une voiture, immatriculée dans le Nord, et le déleste dans un second temps de son téléphone portable. La voiture roule alors quelques minutes, puis elle s’arrête, en pleine forêt. L’individu encagoulé fait sortir l’étudiant, le met à genoux. Et il tire, dans son dos.

La scène semble courte et longue à la fois. L’étudiant demande à son agresseur de le ramener chez lui. Ce dernier le fait remonter dans le coffre, et puis la voiture roule, encore. Jusqu’à son arrêt et l’ouverture du haillon :dit l’agresseur à l’étudiant. Qui se retrouve à environ quatre kilomètres de chez lui, à proximité d’habitations et d’une route départementale.

À peine une semaine plus tôt, les deux hommes s’étaient revus lors d’une soirée d’anniversaire. Mais des petites tensions étaient apparues entre eux. L’étudiant trouvant l’autre trop étouffant. Pour Rémi Vandeville, son amitié semblait avoir changé de peau pour devenir de l’amour. Ce qui n’était pas le cas de l’étudiant qui s’apprêtait à partir un an en Égypte pour un voyage d’études.

Placé en garde à vue le 4 septembre 2016, Rémi Vandeville a tout de suite reconnu les faits. Il a expliqué n’avoir pas de reproche particulier à faire à l’étudiant, mais qu’il avait une profonde peur de le perdre, comme il avait déjà perdu son père dont il n’avait plus de nouvelles depuis 2010 et son grand-père décédé en 2015.

