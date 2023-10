Autriche: le projet de rénovation de la maison natale d'Adolf Hitler divise

L’imposante bâtisse, à la façade jaune pâle, se dresse en plein centre-ville de Braunau am Inn, commune de 17 000 habitants, située au nord-ouest de l’Autriche, à la frontière avec l’Allemagne. C’est entre ces murs que naquit Adolf Hitler le 20 avril 1889. Plus d’un siècle plus tard, les travaux de rénovation ont commencé.

Comme beaucoup d’autres passants, Martin s’arrête, intrigué, devant la maison. Ce touriste allemand est de passage à Braunau avec sa femme. « Je pense qu’il faut utiliser ce genre de bâtiments et laisser l’histoire se reposer. Et un poste de police, cela convient d’une certaine manière. Quand le droit revient, cela resserre les liens dans la société.Avec ce projet, le gouvernement espère stopper les pèlerinages néonazis, mais celui-ci ne fait pas l’unanimité. «

Je passe devant la maison presque tous les jours et je regarde s'il y a des autocollants sur les murs, des bougies ou des fleurs : c'est en fait très rareCela ne devrait donc pas être l’élément déclencheur. headtopics.com

