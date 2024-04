Autorisation dérogatoire de l'herbicide Avanza dans les rizières de Camargue

L’Avanza est fabriqué avec une substance active appelée benzobicyclon. C’est un herbicide, utilisé pour tuer les mauvaises herbes dans les cultures de riz. En temps normal, il est interdit en France, mais le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau vient de l’autoriser de manière dérogatoire, et il pourra donc être appliqué dans les rizières de Camargue jusqu’au 11 juillet.

Le problème c’est que l’Avanza est « très toxique pour les organismes aquatiques » et qu’il entraîne des effets néfastes à long terme. C’est écrit noir sur blanc sur la notice technique du produit. Or, l’Avanza doit être appliqué dans des rizières inondées… dans lesquelles vivent justement des organismes aquatiques, comme les grenouilles. Pire, l’eau des rizières s’écoule ensuite dans le réseau hydraulique de la Camargue et l’Avanza risque donc de se répandre dans cet écosystème très fragil

