Autopsie d'une orque décédée à Marineland

L'autopsie d'une orque prénommée Inouk, décédée au parc Marineland à Antibes, a commencé. Les causes de sa mort restent inconnues et les experts vétérinaires poursuivent leurs analyses. Le parc assure que l'autopsie sera transparente et réalisée par des vétérinaires du parc ainsi que des professionnels indépendants.

