Automobile : on a essayé la MG4, une voiture électrique à moins de 100€ par mois

Elle ne devrait pas être intégrée au leasing social du gouvernement. Mais la MG4 fait partie des voitures électriques les moins chères. Cette compacte est proposée à 99€ par mois durant deux ans ; à condition de bénéficier d’un bonus écologique de 7 000€ et d'une prime à la conversion de 2 500€.

Électrique oblige, on préfère enclencher celui-ci. Histoire de réduire au maximum la consommation. Mais notre GPS nous emmène sur l'autoroute, autour de Venelles. À 130 km/h, la consommation s'envole, et on perd plus d’autonomie que ce qu’on parcourt de kilomètres. Mieux vaut donc revoir sa vitesse à la baisse. Quand on lève le pied, un système ralentit la voiture et récupère de l'autonomie.

Accord historique conclu après une grève de 44 jours dans l'industrie automobile américaineAprès 44 jours de grève, un accord a été conclu entre les trois grands constructeurs automobiles de Detroit, prévoyant une augmentation de 25% des salaires d'ici à 2028. L'accord devra être ratifié par un vote des membres de l'UAW, syndicat des travailleurs. Le président américain Joe Biden a salué cet accord historique. Lire la suite ⮕

Grève automobile aux États-Unis : Ford et Stellantis cèdent à la pression syndicaleLe syndicat UAW a obtenu un projet d'accord avec les constructeurs Ford et Stellantis, augmentant les salaires des ouvriers de près de 25% et les adaptant à l'inflation. General Motors reste le dernier constructeur à ne pas avoir résolu le conflit avec les syndicats. Lire la suite ⮕

Accord préliminaire entre le syndicat américain de l'automobile UAW et StellantisUne augmentation de 25 % des salaires de base d'ici à 2028 a été annoncée dans l'accord préliminaire entre le syndicat UAW et Stellantis. L'accord doit encore être ratifié par un vote des salariés. Lire la suite ⮕

Transition énergétique : l'électrification lente du parc automobile ariégeois met au défi les professionnels dL’Ariège a l’un des parcs automobiles les moins 'dynamiques' d’Occitanie et l'électrification de son parc - même si elle s'est intensifiée ces derniers mois - est plus lente qu'ailleurs. C'est ce qui ressort du diagnostic réalisé sur le secteur, initié au mois de juin 2022. Lire la suite ⮕

Les dirigeants du syndicat américain des ouvriers de l'automobile approuvent un nouvel accord avec FordLes dirigeants du syndicat américain des ouvriers de l'automobile ont approuvé dimanche un nouvel accord de principe avec Ford Motor, qui comprend notamment plus de 8 milliards de dollars d'investissements manufacturiers, tandis que les négociations se poursuivaient avec General Motors. Lire la suite ⮕

Salon du livre du Neubourg : Séverine Blaise réédite son premier livre, Alors, heureuse ?Professeure des écoles à Crosville-la-Vieille (Eure) et écrivaine, Séverine Blaise réédite son premier livre Alors, heureuse ? Journal d'une quadra. Lire la suite ⮕