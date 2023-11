Automobile : Dumarey Powerglide s'étend aux utilitaires

Passer des véhicules particuliers aux utilitaires. C'est dans ce but que l'entité française du groupe belge spécialisé dans les boîtes de vitesses. Les deux usines produisent des boîtes de vitesses automatiques, mais pas pour les mêmes typologies de véhicules. Celle de Strasbourg ne cible que les particuliers tandis que celle d'Andrézieux-Bouthéon sert les utilitaires, parfois de grande taille, les autobus et les camions.

Jusqu'en 2027, l'usine d'Andrézieux-Bouthéon, où travaillent 300 personnes, continuera de livrer des transmissions à ZF, dans le giron duquel elle étaitDe quoi laisser le temps à Dumarey de développer de nouveaux produits sans mettre le site en difficulté.

Cette annonce intervient alors que le groupe Punch vient de changer de nom, passant du terme anglais pour le métal poinçonné, son métier d'origine, au nom de son dirigeant, Guido Dumarey. headtopics.com

