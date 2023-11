Autoliv va licencier environ 220 de ses employés en France

© Reuters. Des véhicules nouvellement assemblés, garés dans l'usine Toyota Motor Manufacturing en Basse-Californie, à Tijuana, au Mexique. /Photo prise le 31 mai 2019/REUTERS/Jorge Duenes

COPENHAGUE (Reuters) - Le fabricant suédois de pièces automobiles Autoliv a déclaré lundi qu'il prévoyait de licencier environ 220 employés dans ses principales usines en France et d'en relocaliser 100 autres sur d'autres sites, dans le cadre de réductions d'effectifs à travers le monde annoncées en juin.

Les mesures prises en France devraient générer des économies d'environ 10 millions de dollars (environ 9,5 millions d'euros) en 2024, pour atteindre environ 20 millions de dollars en 2025 et environ 25 millions de dollars en 2026, lorsqu'elles seront pleinement mises en œuvre, a déclaré Autoliv dans un communiqué. headtopics.com

Si les 220 licenciements concernent principalement les frais généraux de production, d'autres branches telles que les ventes, la recherche et l'administration seront également touchées, a indiqué Autoliv.

