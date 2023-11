Autoliv prévoit de licencier 220 employés en France

Le fabricant suédois de pièces automobiles Autoliv a déclaré ce lundi qu'il prévoyait de licencier environ 220 employés dans ses principales usines en France et d'en relocaliser 100 autres sur d'autres sites, dans le cadre de réductions d'effectifs à travers le monde annoncées en juin.

Les mesures prises en France devraient générer des économies d'environ 10 millions de dollars (environ 9,5 millions d'euros) en 2024, pour atteindre environ 20 millions de dollars en 2025 et environ 25 millions de dollars en 2026, lorsqu'elles seront pleinement mises en œuvre, a déclaré Autoliv dans un communiqué.

