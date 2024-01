Auto-compassion, empathie affective ou simple sympathie : et si nous arrêtions de confondre nos émotions ? D'après Marine Paucsik, psychologue clinicienne, psychothérapeute et maîtresse de conférences en psychologie et psychopathologie, l'empathie, la compassion et la sympathie se différencient, bien qu'ils se rejoignent en plusieurs points. Malgré des consonances et si la plupart d'entre nous les emploient comme des synonymes, il convient de les distinguer pour mieux se les approprier.

Car ressentir de la sympathie, de l'empathie ou de la compassion n'aura pas les mêmes conséquences sur nous, mais surtout sur nos relations aux autres. Ainsi, comment apprendre à différencier ces facultés ? La sympathie, un sentiment amical La sympathie se caractérise par un sentiment amical, affectif, ressenti envers quelqu'un. Ce sont des 'affinités', un 'sentiment chaleureux et spontané qu'une personne éprouve (pour une autre)', selon Le Robert. 'Par rapport à la pitié, la sympathie implique un plus grand sentiment de similitudes partagées ainsi qu’un engagement personnel plus profon





marieclaire_fr » / 🏆 19. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Comment bien manger malgré un quotidien chargé ?Une nutritionniste américaine partage ses astuces pour bien manger même en vivant un quotidien à 100 à l’heure.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Élection américaine 2024: comment expliquer la popularité de Trump malgré les ennuis judiciairesL'ancien président Donald Trump, candidat pour un nouveau mandat, est donné comme favori dans les sondages au niveau national pour les élections de 2024. Les accusations dont il fait l'objet, notamment pour fraude financière, ne semblent pas affaiblir sa popularité.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Transport maritime : en Bretagne, Grain de Sail réinvente la marine à voileLa PME bretonne s’est dotée d’un deuxième voilier, imposant, pour acheminer son café et son cacao depuis l’Amérique. Afin de consolider son modèle économique, elle ouvre ses cales à d’autres clients, avec une solution qu’elle dit plus sûre et plus rapide que le transport groupé sur porte-conteneurs.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Marine Johannès : Céline Dumerc s'exprime sur la controverseGM de l'équipe de France féminine, Céline Dumerc a de nouveau été interrogé sur le sujet Marine Johannès, privée du championnat d'Europe 2023 par sa volonté d'aller en WNBA."Il n'y a jamais eu de non-dits ou de malaise entre nous", a assuré la vice-championne olympique 2012.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Toulousain de l'année 2023 : Issa Nlareb, champion de golf malgré deux jambes et huit doigts amputésIssu d’une famille très pauvre du Cameroun, Issa Nlareb a appris le golf tout seul et est devenu un des meilleurs joueurs du monde. Il a frôlé la mort et a dû être amputé de deux jambes, en dessous du genou, et de huit doigts sur dix. Professeur de golf à Seilh, il est revenu à un niveau exceptionnel malgré son très lourd handicap.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Killian Hayes rêve des Jeux Olympiques 2024 avec l'équipe de FranceKillian Hayes, le meneur des Pistons, exprime son désir de représenter l'équipe de France aux Jeux Olympiques 2024, malgré son absence sous le maillot bleu depuis six ans.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »