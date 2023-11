Australie : une femme arrêtée dans l'affaire du déjeuner aux champignons mortels

Un pasteur baptiste, Ian Wilkinson, et son épouse Heather complétaient la liste des invités. Le fait que ses quatre convives soient rapidement tombés malades, contrairement à elle, restée en bonne santé, a alimenté les rumeurs, la désignant comme suspecte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIAPART: Australie: une femme arrêtée dans l’affaire des champignons mortelsLa police australienne a arrêté jeudi la femme au coeur de l’affaire du déjeuner mortel autour d’un boeuf Wellington, agrémenté de champignons vénéneux, qui a entraîné la mort de trois personnes et laissé un pasteur dans un état critique.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

RTLFRANCE: Australie : arrestation d'une femme dans l'affaire des champignons mortelsUne femme a été arrêtée par la police australienne, jeudi 2 novembre, dans le cadre d'une affaire d'empoisonnement aux champignons vénéneux. Le plat contaminé a causé la mort de trois personnes, fin juillet.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Coupe du monde de football 2034 : l’Australie jette l’éponge, l’Arabie saoudite grande favoriteL’Arabie saoudite, qui visait déjà le Mondial-2030, investit en ce moment massivement pour se tailler une place dans le football mondial

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: L'Australie renonce à sa candidature pour la Coupe du monde 2034La fédération australienne a annoncé qu'elle renonçait à son projet d'organisation de la Coupe du monde 2034, renforçant ainsi la position de l'Arabie saoudite pour accueillir l'événement.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

RFI: Mondial 2034: l’Australie renonce à une candidature, un boulevard pour l’Arabie saouditeL'Australie a décidé mardi 31 octobre de renoncer à sa candidature à l'organisation de la Coupe du monde 2034 de football, renforçant encore la position de l'Arabie saoudite, plus que jamais favorite pour accueillir l'événement.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: L'Australie jette l'éponge, l'Arabie saoudite seule en lice pour organiser le Mondial-2034L'Arabie saoudite est le seul pays candidat à l'organisation du Mondial-2034 de football, a annoncé mardi la Fifa, et devrait donc officiellement décrocher fin 2024 le tournoi le plus populaire du monde.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕