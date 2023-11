Australie: une femme arrêtée dans l’affaire des champignons mortels

Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l’application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D’autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités.

EUROSPORT_FR: Nadal parle de ses attentes pour l'Open d'AustralieDans une interview avec Alizé Lim, Nadal exprime ses difficultés à se projeter pour le tournoi de l'Open d'Australie.

SUDOUEST: Australie : un surfeur recherché après avoir été vu « dans la gueule d’un requin »Le corps de la victime demeure introuvable depuis que le prédateur marin l’a pris pour cible mardi près de Granites Beach, un spot très connu des surfeurs, dans l’État d’Australie-Méridionale

MEDIAPART: Australie: les fils d’un écrivain emprisonné en Chine espèrent sa libération « miraculeuse »Les fils d’un écrivain australien emprisonné en Chine espèrent sa libération « miraculeuse » et demandent au Premier ministre Anthony Albanese d’évoquer le sort de leur père lors de son voyage à Pékin.

LEQUIPE: Plusieurs candidats « de grande qualité » pour le poste de sélectionneur de l'AustralieHamish McLennan a fait le point mercredi sur les recherches d'un nouveau sélectionneur après la démission d'Eddie Jones. Le président de la Fédération australienne de rugby se montre optimiste, avançant des candidatures nombreuses et de grande qualité.

OUESTFRANCE: Un surfeur porté disparu après une attaque de requin en Australie-MéridionaleLe corps de la victime demeure introuvable depuis que le prédateur marin l'a pris pour cible ce mardi près de Granites Beach, un spot très connu des surfeurs, dans l'État d'Australie-Méridionale, a déclaré la police.

LE_FIGARO: Un surfeur attaqué par un requin en AustralieLes autorités australiennes sont à la recherche de la dépouille d'un surfeur de 55 ans attaqué par un requin près de Granites Beach. Le corps de la victime reste introuvable.

