Australie : la femme qui avait cuisiné des champignons vénéneux et tué trois de ses invités a été arrêtée

« Je suis dévastée » : trois morts, le déjeuner vire au drame, des champignons vénéneux étaient dans la recette Cette arrestation est le dernier rebondissement d’une saga qui tient en haleine le pays et braque les projecteurs sur la petite ville rurale de Leongatha, située à 110 km au sud-ouest de Melbourne.

Les beaux-parents et l’épouse du pasteur sont décédés quelques jours plus tard, après des symptômes relevant d’une intoxication alimentaire. Erin Patterson a toujours clamé son innocence, assurant en août avoir acheté ces champignons dans une épicerie asiatique et qu’il s’agissait d’un accident. « Je suis anéantie à l’idée que ces champignons aient pu contribuer » à l’issue fatale. « Je tiens à répéter que je n’avais absolument aucune raison de faire du mal à ces personnes que j’aimais ».

