Aurillac. Novembre c'est 'Le Mois du Doc... Ô poils !'

Samedi 4 novembreL'association COntalOstal proposera notamment aux amoureux des contes 'Un Moment Conté' autour de la thématique choisie le samedi 4 novembre.Le cinéma Le Cristal diffusera quant à lui deux films de fiction chevelus et poilus en avant-première : La Tresse de Laëtitia Colombani et Rosalie de Stephanie di Giusto, les dimanche 26 novembre et 3 décembre (séances payantes, infos et réservations Cinéma Le Cristal).

LOBS: Nouvelle édition du Mois sans tabac en novembreDans la dernière usine de cigarettes française, à Furiani (Corse), le 8 février 2023

OUESTFRANCE: Les jardins en fête au mois de novembreChaque semaine, recevez toute l’actualité du jardinage : conseils, idées, bons plans et bons gestes pour cultiver et entretenir vos plantes selon les saisons, aménager votre jardin Fête de la pomme, foire aux arbres ou jardins ensorcelés pour Halloween : au mois de novembre, les jardins sont en fête ! L’automne est aussi une période idéale pour les plantations, et les trocs, marchés et foires aux plantes ne manquent pas pour permettre aux jardiniers de choisir de nouvelles variétés. Les pommes, de saison, sont aussi à l’honneur, ainsi que les rosiers en Anjou. Voici sept idées de sorties sélectionnées par Pendant les vacances de la Toussaint, les Jardins de Brocéliande passent en mode Halloween et sont ensorcelés : décors, effets de lumières et bruitages s’installent dans le paysage. Parmi les animations, l’« horrible défi selfie », un challenge photo sur plusieurs thématiques et dans des lieux spécialement décorés pour l’occasion.Le marché d’automne s’installe à Préfailles (Loire-Atlantique) le premier week-end de novembre. Créateurs, professionnels du végétal seront là pour distiller leurs conseils aux visiteurs, ainsi que des producteurs du territoire et la bibliothèque qui propose une brocante de livres

BFMTV: Saint-Tropez: le service d'urgences restera fermé la nuit tout le mois de novembreDu 1er au 30 novembre inclus, le service d'urgences de nuit de l'hôpital de Gassin (golfe de Saint-Tropez) restera fermé à partir de 21 heures, hormis pour les cas d'urgences vitales.

BFMTV: Début du mois sans tabac ce 1er novembre: est-il efficace pour arrêter de fumer?Plus de 127.000 personnes sont inscrites au Mois sans tabac en ce mercredi 1er novembre. Une opération qui permet d'être accompagné par des professionnels de santé et par une communauté.

JOURNALDUGEEK: Xbox Game Pass novembre : voici les jeux gratuits post-HalloweenVoici les nouveaux ajouts du catalogue Xbox Game Pass pour le mois de novembre.

CLUBIC: Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en novembreUn mois d'octobre frénétique côté jeux vidéo laisse place à un mois de novembre plus calme, mais avec malgré tout des sorties à surveiller.

