Aura Aero présente son projet d'usine à Toulouse-Francazal

Pour tenir son calendrier industriel, Aura Aero passe à la vitesse supérieure. La start-up toulousaine vient en effet de présenter son projet d’usine dédiée à la conception, la production et la livraison de ses deux programmes, Integral et ERA. Elle sera implantée sur l’aéroport de Toulouse-Francazal et doit être opérationnelle à l’automne 2025.

Une double ligne d’assemblage Cette usine d’une superficie de 40 000 m2 regroupera à la fois les chaînes d’assemblage de son avion de transport régional hybride électrique de 19 places mais aussi celles de son avion biplace destiné à la voltige et à la formation. Elle disposera également de lignes de production des sous-ensembles, d’un « pôle énergie », d’un département conception et recherche avancée et d’un centre de livraisons. Toulouse Métropole et la Région Occitanie soutiennent ce projet confié au cabinet d’architecte Brunerie. Objectif : 150 avions par an Le nouveau site représente un investissement de 150 millions d’euro

