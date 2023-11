Auprès de nos arbres : un podcast à écouter en ligne

Un chêne, un homme, une histoire : au coeur de la forêt de Rambouillet, le forestier Laurent Tillon nous emmène en balade, et nous dévoile son chêne Quercus.Un reportage au coeur des secrets de la forêt de Verdun, en compagnie d'un guide forestier de l'ONF et d'une énergéticienne

Imaginez le bassin parisien sous l'eau. C'était il y a très très longtemps, quelques 30 millions d'années. Ambiance forêt tropicale et eau chaude nous disent les scientifiques. Puis la mer s'est retirée, les sables se sont tassés, agrégés pour former les grès qui font aujourd'hui la particularité deCette forêt n'a pas d'équivalent ailleurs en Europe.

Laurent Tillon est biologiste et ingénieur forestier à l'ONF. Au cœur de sa mission, le fonctionnement des écosystèmes et les relations entre les espèces animales et les arbres. Et à propos d'arbre, il y a 30 ans, Laurent Tillon a rencontré Quercus, au cœur deCe chêne-là a une place particulière dans cet espace de forêt. headtopics.com

Ce qui est très difficile à imaginer pour les touristes qui viennent en forêt domaniale de Verdun, c'est qu'ici, vous n'aviez quasiment pas de forêts avant la guerre. Sur les 10 000 hectares, il y avait environ 2000 hectares de bois, de petits bosquets. Tout le reste, c'était des cultures, des champs, des vignes.

