«Aujourd'hui il y a un antisémitisme qui est porté par le wokisme», affirme Robert Ménard

Tags antisémites : «Quand une étoile de David est taguée sur un immeuble, c'est un danger pour nous tous», affirme Aurore BergéVous pouvez vous abonner au téléchargement périodique d'un fichier audio. Vous pouvez conserver l'émission ainsi téléchargée sur votre ordinateur, l'emporter sur votre baladeur numérique ou la graver sur un CD.

- Si vous choisissez Apple Podcasts, cliquez simplement sur le lien suivant : le logiciel prend en charge toutes les opérations d'abonnement.- Si vous optez pour un autre logiciel, copiez et collez-y le lien suivant, puis suivez ses indications pour procéder à l'abonnement.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MINUTES: Besançon : Des centaines de tags et autocollants néonazis découverts, la maire porte plainteAnne Vignot, maire de la ville, a annoncé le soir même son intention de porter plainte

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

BFMTV: Ports de Vallauris-Golfe-Juan: une enquête préliminaire ouverte, le maire porte plainte pour diffamationVIDÉO - C’est l’association ANTICOR qui a signalé au parquet de Grasse des irrégularités présumées dans le dossier de l’attribution des concessions des deux ports de Vallauris Golfe-Juan. Le maire de Vallauris, Kevin Luciano, va déposer des plaintes pour dénonciation calomnieuse.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Les champs de repos tarbais, d'hier et d'aujourd'huiLe service des cimetières de la ville de Tarbes veille au respect du silence et à la préservation de l'histoire des personnes enterrées dans les cimetières de la ville.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

MARIANNELEMAG: Thierry Aimar : 'Aujourd'hui, seule l’identité communautaire est respectée'Enseignant-chercheur en sciences économiques à l’université de Lorraine, Thierry Aimar publie « La société de régression : le communautarisme à l’assaut de l’individu » (éditions de l’Aube).

La source: MarianneleMag | Lire la suite ⮕

RFI: Aujourd'hui l'économie - L’Asie centrale courtisée tous azimutsLe président français Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi à Astana pour une visite de deux jours au Kazakhstan puis en Ouzbékistan. Un déplacement à fort accent économique. Une délégation d'une quinzaine de patrons d'entreprises est d’ailleurs du voyage.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

BFMTV: Polluants éternels: le maire de Pierre-Bénite se dit 'maintenant bien épaulé par l'État'VIDÉO - Jérôme Moroge, maire LR de Pierre-Bénite, estime que les mentalités commencent à évoluer sur les polluants éternels.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕