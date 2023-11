Augmentez le montant de votre pension de retraite

Même proche du départ à la retraite, vous pouvez, par différents moyens, augmenter le montant de vos pensions. Et si vous êtes déjà retraité, il est encore temps d’agir pour avoir un complément de retraite.

Demandez l'Aspa à partir de 65 ans si vous avez peu travaillé Comment faire pour augmenter le montant de sa pension avant son départ en retraite? Et comment se constituer un complément de retraite? Nombre de trimestres, relevés de points de retraite complémentaire Agirc-Arrco, éviter de la décote, retraite progressive, cumul emploi-retraite... Voici les dix façons de procéder pour augmenter votre pension.Il est possible que la Carsat n'ait pas eu connaissance de votre situation pendant certaines périodes. Or, celles-ci peuvent, sous conditions, vous faire"gagner" des trimestres. Des périodes d'interruption de carrière pour élever un enfant ou accompagner un proche handicapé ont pu aussi vous ouvrir droit à desRetraite: quels trimestres vous sont attribués gratuitement?Un nombre de points qui diminue une année alors que votre salaire brut n'a pas baissé est une anomali

