Augmentation du tarif pour les SUV à Paris

En augmentant le tarif pour les SUV, la mairie de Paris veut « permettre un meilleur partage de l'espace public au bénéfice des mobilités douces ».Une douzaine de grandes villes expérimentent Green Light, une application qui entend réduire de 30 % le temps perdu aux feux, soit à Paris 10 jours par an.

Une étude propose de taxer les modèles électriques trop lourds pour préserver les ressources rares, au même titre que les véhicules thermiques et hybrides,Archétype de la grande routière dynamique, la BMW Série 5 se décline désormais en version i5 électrique à grande autonomie et facilement rechargeable.Selon une étude de l’Observatoire Cetelem, les automobilistes hésitent à acheter une voiture neuve en raison du caractère incertain de la législation.Les salariés de Renault ont été appelés à arrêter de partager leurs fichiers et données avec leurs collègues de Nissan et de Mitsubishi.Les différents niveaux d’hybridation permettent d’échapper partiellement ou totalement à un malus dont le barème va être durci en 202

LEPARİSİEN_75: Votation citoyenne à Paris pour limiter les SUV et les 4x4La Ville de Paris va organiser le 4 février prochain une votation citoyenne pour décider s’il faut limiter la présence des SUV et des 4x4 dans la ville. Les propriétaires de véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1,6 tonne, ainsi que ceux de véhicules électriques de 2 tonnes ou plus sont visés. Le tarif plus élevé ne concernerait pas le stationnement résidentiel.

ACTUFR: Paris : une ex-conseillère du Quai d'Orsay décroche des portraits d'otages, une enquête ouverteLe ministère des Affaires étrangères a ouvert une enquête administrative, mardi 7 novembre 2023, après qu'une ex-conseillère a arraché des affiches d'otages du Hamas.

LAPROVENCE: Une adolescente atteinte d'une scoliose infantile maligne se fait soigner à ParisCandy, 13 ans, souffre depuis sa naissance d'une scoliose infantile maligne. Il y a un peu plus d'une semaine, une des barres en titane qui soutient la colonne vertébrale de l'adolescente, a cassé. Sa mère appelle aux dons pour l'intervention chirurgicale qui doit être pratiquée en décembre, à l'hôpital Necker, à Paris .

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur Reims – PSG du 11 novembreNotre pronostic : le PSG gagne à Reims et moins de 4,5 buts (1.90)

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris sur PSV Eindhoven - Lens du 8 novembreNotre pronostic : le PSV Eindhoven ne perd pas face à Lens et les deux équipes marquent (1.90)

RMCSPORT: PRONOS PARIS RMC Les paris du 7 novembre sur AC Milan - PSGNotre pronostic : Paris gagne à Milan (2.20) !

