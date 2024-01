Audiences à la CIJ sur les actes génocidaires présumés dans la bande de Gaza

Des 'actes génocidaires' sont-ils commis dans la bande de Gaza, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas ? Des audiences sont attendues à la Cour internationale de justice (CIJ), jeudi 11 et vendredi 12 janvier, au sujet d'une requête déposée fin décembre par l'Afrique du Sud.

Dans sa requête (en PDF), le pouvoir sud-africain juge que l'Etat hébreu 's'est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza' depuis le début de ses opérations dans l'enclave palestinienne, en représailles aux atrocités commises par le Hamas le 7 octobre.L'Afrique du Sud est un soutien de longue date de la cause palestinienne. 'Notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens', déclarait d'ailleurs Nelson Mandela en 1997. Que reproche et demande l'Afrique du Sud à Israël ? Que peut faire la plus haute juridiction de l'ONU ? Comment réagissent les autorités israéliennes ? Franceinfo répond à toutes ces question





