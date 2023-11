Audience au tribunal de Paris pour apologie du terrorisme

Au tribunal judiciaire de Paris, l'audience, émaillée par plusieurs incidents, est à l'image de l'actualité internationale : électrique et laborieuse. Durant près de quatre heures, ce mercredi après-midi, les magistrats de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris ont d'abord examiné les questions prioritaires de constitutionnalité et les nullités de procédures soulevées par la défense. Il est 17h45 lorsque la prévenue est enfin appelée à la barre.

Poursuivie pour « apologie du terrorisme », Warda A., 37 ans, se défend d'être une « influenceuse » et une « mannequin », comme elle a parfois été présentée dans la presse. Suivie sur Instagram par près de 10.000 personnes, elle n'a pourtant pas grand-chose d'intéressant à raconter à sa communauté. « Je parle un peu de tout : de l'actualité, de mes journées, des cours de sport, de ma cuisine », explique-t-elle, les mains posées sur le pupitre. « Je suis une femme lambda, c'est une échappatoir





20minutesparis » / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Milan du 25 octobreNotre pronostic : le PSG bat Milan et plus de 1,5 but dans le match (1.86)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

JO de Paris 2024 : les étudiants remplaceront les athlètes au village olympique après les épreuvesPlus de 1 000 logements étudiants vont être créés à partir du village des JO de 2024. Les étudiants qui verront leur logement réquisitionné seront dédommagés par une prime et deux places pour les jeux.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont - Nice du 27 octobreNotre pronostic : Nice s’impose à Clermont (1.82)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Lens – Nantes du 28 octobreNotre pronostic : Lens ne perd pas contre Nantes et les deux équipes marquent (2.00)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »