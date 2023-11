Aude. Les bâtiments sur ce pont sont dans un état de 'délabrement avancé' : les travaux débutent

Un collège d'experts nommé au printemps 2023 par le tribunal administratif de Montpellier (Hérault), avait considéré dans un état de « délabrement avancé », certains bâtiments privés reposants entièrement sur ce pont. Aude. Qui est Bertrand Malquier, nouveau Maire de Narbonne et Président du Grand Narbonne

Les travaux qui viennent de débuter visent à remédier à cette situation. Dans les faits, les ouvriers de l'entreprise Cutillas sont chargés de poser des longrines (d'imposantes poutres en béton armé, ndlr) de chaque côté des berges.

Des tours d'étaiement seront ensuite installées. Elles devront supporter l'ensemble des planchers des différents bâtiments. Dans le même temps, des techniciens installeront des instruments de mesure pour surveiller à distance les arches supportant les différents immeubles privés ; ces derniers ont été classés comme étant « instables » par le bureau d’études.Contactée par Actu.

Une opération de réhabilitation globale du pont fait actuellement l'objet d'une consultation par les services techniques de la ville. Cela pourrait intervenir dans plusieurs mois. Six mois de travaux préparatoires

Depuis le début de l'été, le pont est totalement fermé. Les propriétaires concernés ont reçu des arrêtés de périls les incitant à effectuer dans les meilleurs délais les travaux nécessaires pour sécuriser leurs bâtiments respectifs tels que la sécurisation des toitures et la mise sous surveillance de fissures importantes notamment.

