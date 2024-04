Audacity : un logiciel d'enregistrement et d'édition audio

Audacity est un logiciel d'enregistrement et d' édition audio qui a été développé par Dominic Mazzoni et Roger Dannenberg à l' Université Carnegie Mellon au cours de l'année 1999. Le service a été conçu dans le cadre d'un projet de recherche sur la reconnaissance vocale et la synthèse de la parole. Finalement, la première version du logiciel Audacity a vu le jour en 2000, la plateforme a rapidement trouvé un public auprès des adeptes de l' open source .

Dix ans plus tard, elle a été rachetée par Muse Group, une entreprise de développement de logiciels musicaux, ce qui n'empêche pas que l'outil reste libre. Audacity continue d'être mis à jour au fil du temps afin d'accueillir de nouvelles fonctionnalités, là où il rassemble plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde

