Auch : une centaine de personnes se sont rassemblées 'pour une paix juste et durable en Israël et Palestine'

Une centaine de personnes se sont rassemblées ce vendredi 27 octobre, en fin d'après-midi, devant la cathédrale d’Auch à l’appel de l’association France Palestine Solidarité du Gers et de nombreuses autres organisations*.

Les manifestants ont appelé à "un cessez-le-feu immédiat pour mettre un terme aux souffrances sans précédent de la population civile" et dénoncé "l’ensemble des actes d’horreur en cours en Israël et dans la bande de Gaza". Ils ont réclamé une "paix juste et durable en Israël et Palestine".

France Actualités

Lire la suite:

ladepeche31 »

Israël-Palestine, la vengeance n’est pas une politiqueL’explosion de violences au Proche-Orient rappellent malheureusement que les sources passionnelles de la haine sont toujours là. Mais, comme le notait déjà le philosophe Pierre Hassner après le 11 septembre 2001, rien ne serait plus terrible que de se laisser emporter dans un cycle de vengeance qui n’en finirait pas. Lire la suite ⮕

'Une erreur': Macron met en garde Israël sur une éventuelle offensive terrestre 'massive' à GazaUne telle opération mettrait 'en danger la vie des populations civiles' sans 'protéger dans la durée Israël', a mis en avant mercredi le président de la République avant de quitter le Proche-Orient. Lire la suite ⮕

Israël-Palestine : pourquoi les résolutions ont-elles été rejetées au Conseil de sécurité ?En moins de deux semaines, le Conseil de sécurité de l’ONU a rejeté quatre projets de résolution concernant les souffrances des civils à Gaza. La Russie entend imposer un cessez-le-feu, tandis que les États-Unis mettent leur veto aux textes qui ne mentionnent pas le « droit d’Israël à se défendre ». Lire la suite ⮕

Israël-Hamas: une roquette fait six blessés dans une ville frontalière égyptienneSix personnes ont été blessées quand une roquette s’est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville égyptienne frontalière d’Israël, en guerre depuis le 7 octobre avec le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, rapportent des médias et des témoins. Lire la suite ⮕

Le podcast de Thomas Snégaroff 'Israël / Palestine, anatomie d'un conflit' sur l'appli France Inter80' secondes ce matin pour parler d' 'Israël / Palestine, anatomie d'un conflit'. C'est le nouveau podcast de France Inter par Thomas Snégaroff avec l'historien Vincent Lemire. Lire la suite ⮕

Israël-Palestine ou la faillite du droit pénal internationalAttaques contre les civiles, blocus imposé, déplacement forcé des populations : seul le respect du droit mettra fin à l’impunité des crimes de guerre commis par les deux camps, estime l’avocat Emmanuel Daoud. Lire la suite ⮕