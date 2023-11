Au Zimbabwe, le retour des fermiers blancs

Les unes après les autres, les familles, expulsées manu militari de leurs fermes par d’anciens combattants zimbabwéens, avaient pris la fuite le long de ce chemin de terre en direction de Harare .

Cette route, qui traverse les meilleures terres rouges du pays, constituait la ligne de front de la politique de réappropriation des fermes des Blancs, lancée par Robert Mugabe il y a plus de vingt ans.

Si, parmi ces agriculteurs, les plus chanceux ont eu le temps de rassembler quelques biens et de les entasser à l’arrière de leurs véhicules, d’autres, en revanche, se sont enfuis les mains vides, chassés, souvent violemment, de leurs fermes. headtopics.com

Alors que des Blancs possédaient quelque 4 500 exploitations agricoles dans le pays en l’an 2000, à la suite de ces événements, seuls 300 ont pu rester sur une partie de leurs terres. Plusieurs fermiers ont trouvé la mort pendant la campagne d’expulsions. Les réformes agraires de Mugabe ont plongé le pays dans l’isolement diplomatique et contribué à sa quasi-ruine à cause de l’effondrement de la production agricole.

Dans cette partie du Zimbabwe, la plupart des terres agricoles sont restées en friche depuis, mais, entre les champs abandonnés, certaines exploitations reprennent vie. Désormais, lorsqu’on parcourt en voiture la fameuse route, on peut voir de nouveaux systèmes d’irrigation en train d’arroser d’immenses champs de blé, et les séchoirs à tabac ont retrouvé leur activité d’antan. headtopics.com

“Le secteur agricole redémarre au Zimbabwe. Tout ça parce que le gouvernement a compris qu’il fallait avoir des personnes compétentes pour travailler la terre, quelle que soit leur couleur.”

