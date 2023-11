Au Vélodrome ou ailleurs, avec ou sans public : la LFP va trancher pour le report d'OM-OL

Martin/L'Équipe)Intouchable au grand jeu du « ce n'est pas mon problème, je n'y suis pour rien », la LFP va enfin apparaître dans l'affaire du caillassage du car de l'OL et de la blessure sérieuse de son entraîneur Fabio Grosso, dimanche. En fin de matinée ce jeudi, a priori,sur la décision des Lyonnais de ne pas jouer, face à l'OM, et ensuite, en toute logique, sur le report de la rencontre.

