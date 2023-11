Au Royaume-Uni, un sommet pour poser les bases d'une régulation mondiale de l'IA

Poser les bases d'une discussion sur la sécurité de l'intelligence artificielle et identifier ses risques sans freiner ses possibilités. Tels sont les enjeux. A 80 kilomètres au nord-ouest de Londres, ce lieu n'a pas été choisi au hasard.

, loin toutefois derrière les Etats-Unis et la Chine. « Ma vision, et notre but ultime, est de travailler vers une approche plus internationale dans la sécurité, où nous collaborons avec nos partenaires pour faire en sorte que les systèmes d'IA soient sûrs avant d'être lancés », a déclaré Rishi Sunak dans un discours jeudi.

Le prince Harry exprime sa nostalgie du Royaume-Uni dans sa mini-série Netflix
Dans le dernier épisode de sa mini-série, le prince Harry avoue avoir le mal du pays et regretter les réunions de famille. Malgré les rumeurs de réconciliation, les relations avec la famille royale restent tendues.

Intelligence artificielle: le Royaume-Uni organise un sommet pour encadrer l'essor de la technologie
Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, réunit dirigeants politiques, chercheurs et représentants de la technologie IA à Londres. L'objectif est d'alerter sur les risques de dérives de l'intelligence artificielle.

Manifestation de soutien aux Palestiniens à Londres
Des dizaines de milliers de personnes ont participé à une manifestation de soutien aux Palestiniens à Londres pour appeler à un cessez-le-feu. Le cortège s'est rassemblé au bord de la Tamise et a suivi un tracé menant à Parliament Square. Pendant ce temps, Israël a bombardé la bande de Gaza au 22e jour de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas. Certains demandent un cessez-le-feu complet, tandis que d'autres appellent à des pauses humanitaires pour l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza.

