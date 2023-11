Au restaurant Éclosion à Quimper, l’ancienne concierge de palace chouchoute ses clients

dans la cuisine où officie le chef, son compagnon Thibault Le Goff, et un commis :Lorsque le premier client passe le seuil du

BE_BASKETFR: Andrézieux et LyonSO battus, Quimper, Rennes, Tours et Loon-Plage l’emportentNM1 - Si dans la poule A, la huitième journée de Nationale 1 aura permis à Quimper, Rennes, Tours et Loon-Plage de confirmer leur statut de co-leader, dans la poule B, Andrézieux et LyonSO ont perdu.

OUESTFRANCE: Son premier restaurant, le Ti-Coz à Quimper, est devenu l’affaire d’une vieValérie Despinasse avait 25 ans quand elle est revenue en Bretagne pour monter, avec son mari, leur restaurant. Vingt-six ans plus tard, elle concourt toujours à la réputation de cette table connue et reconnue à Quimper (Finistère) : le Ti-Coz.

ACTUFR: Pays de Quimper : les offres d'emploi de la semaineDes offres de poste communiquées par les agences Pôle emploi de Quimper dans les domaines du bâtiment, de la restauration, de l'industrie, des services à la personne...

ACTUFR: Deux adolescents de 15 ans interpellés pour l'incendie de cinq véhicules près de QuimperDeux mineurs ont été interpellés mardi 31 octobre 2023 après avoir incendié cinq véhicules dans le quartier du Rouillen, à Ergué-Gabéric.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : la Croix Rouge ouvre deux centres d’accueil à Concarneau et QuimperQuatre-vingts bénévoles de la Croix Rouge du Finistère sont en alerte jusqu’à jeudi 2 novembre 2023 en soirée. Dès ce soir, un Centre d’accueil des Impliqués (CAI) a ouvert à Concarneau pour la prise en charge médico-psychologique des populations et un autre à Quimper pour les personnes sinistrées par la tempête Ciaran ou SDF.

OUESTFRANCE: Des rafales de vent exceptionnelles et des records battus en Finistère, lors de la tempête CiaranLe Finistère est durement touché par la tempête Ciaran, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023. Des rafales de vent très puissantes sont enregistrées dans le département. Des records sont battus, notamment à Brest et Quimper.

