Au procès des sept militants d’ultragauche, la défense plaide la relaxe

Les avocats des sept sympathisants d’ultragauche, jugés pour avoir selon l’accusation fomentée une action violente contre les forces de l’ordre, ont plaidé la relaxe pour l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste, aux deux derniers jours de leur procès, jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2023.Les sept prévenus, six hommes et une femme

, comparaissaient depuis le 3 octobre pour association de malfaiteurs terroriste. Trois d’entre eux étaient aussi jugés pour avoir refusé de donner les codes et mots de passe de leurs moyens de communications aux enquêteurs.

Mercredi 25 octobre, le Parquet national antiterroriste (Pnat) avait requis des peines allant de deux ans d’emprisonnement avec sursis à six ans ferme. La peine la plus lourde a été demandée pour Florian D., militant libertaire de 39 ans qui a combattu en 2017 auprès des Kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) au Rojava (nord-est de la Syrie) contre le groupe jihadiste État islamique. headtopics.com

