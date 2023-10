Au procès de sept militants d'ultragauche, la défense plaide la relaxe

es avocats des sept sympathisants d'ultragauche, jugés pour avoir selon l'accusation fomenté une action violente contre les forces de l'ordre, ont plaidé la relaxe pour l'infraction d'association de malfaiteurs terroriste, aux deux derniers jours de leur procès, jeudi et vendredi.Les sept prévenus, six hommes et une femme, comparaissaient depuis le 3 octobre pour association de malfaiteurs terroriste.

Dans leurs réquisitions, les deux procureurs ont insisté sur le fait que le dossier était"avant tout celui de Florian D.","un homme radicalisé qui a agrégé ses camarades" pour un projet"terroriste". Les deux avocats ont dénoncé le"récit" construit par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et le Pnat.

Pour l'accusation, les prévenus se sont livrés, via des parties d'airsoft, à des"entraînements de progression tactique et de tir" et ont fabriqué et testé des explosifs en vue de s'en prendre à des policiers ou des militaires. headtopics.com

"L'airsoft est un thème omniprésent dans la procédure", a observé Me Bouillon, jugeant que cela avait été"utilisé pour colorer depuis le départ le dossier de l'accusation".

