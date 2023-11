Au moins 195 Palestiniens tués dans l'attaque d'Israël contre le camp de Jabalia, dit le Hamas

(Reuters) - Au moins 195 Palestiniens ont été tués dans les frappes aériennes menées cette semaine par Israël contre le camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza, a déclaré le service de presse du gouvernement de Gaza, contrôlé par le Hamas, dans un communiqué.

Quelque 120 personnes sont toujours portées disparues et au moins 777 autres ont été blessées, indique le communiqué. Un porte-parole de l'armée israélienne avait confirmé mardi que le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza, avait été ciblé par les bombardements sans précédent menées dans l'enclave palestinienne en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre.

