Au Japon, le Premier ministre annonce un plan de soutien massif pour la troisième économie mondiale

ArcelorMittal sommé de quitter le Kazakhstan après sa plus grave catastrophe minière depuis l'indépendance

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Japon : le Premier ministre japonais annonce un plan de soutien massif à la 3e économie mondialeLe Premier ministre nippon a dévoilé un plan de soutien à l’économie du pays d’un montant équivalent à 107 milliards d’euros, afin d’alléger les effets de l’inflation sur les Japonais et de regonfler sa cote de popularité

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Offre spéciale : HUAWEI MATEBOOK X PRO 2022 à prix réduitProfitez de l'offre spéciale sur l'ordinateur portable HUAWEI MATEBOOK X PRO 2022 avec une réduction de 500 euros. Équipé du processeur Intel Core de 12ème génération et d'un écran FullView 3.1K Real Color, ce modèle offre des performances élevées et une excellente qualité d'affichage. Commandez dès maintenant sur le site officiel de HUAWEI et bénéficiez de la livraison gratuite et de la possibilité de payer en quatre versements.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Meurtre d’un jeune à Aulnay-sous-Bois en mai 2022 : douze personnes mises en examenDouze personnes ont été mises en examen dont neuf sont actuellement écrouées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre, en 2022, d'un jeune homme de...

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Soirée d’Halloween : forte baisse du nombre d’incidents par rapport à 2022 en FranceDurant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le nombre de voitures brûlées a notamment baissé de 48 %, avec 72 véhicules touchés contre 138 en 2022, selon une source policière

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

20MINUTES: Meurtre à Aulnay-sous-Bois en mai 2022 : Douze personnes mises en examenNeuf sur douze sont actuellement toujours en détention. Âgées de 23 à 35 ans au moment des faits, elles sont poursuivies pour « meurtre en bande organisée, tentatives de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs »

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Japon: prise d’otages dans un bureau de poste, un homme potentiellement armé (responsable local)Un homme potentiellement armé retenait au moins une personne en otage dans un bureau de poste dans le département de Saitama (nord-ouest de Tokyo), ont annoncé mardi les autorités locales.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕