Au CHU de Nantes, il refuse d’attendre son tour et gifle l’agent de sécurité

Le Figaro Nantes Dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 1h du matin, un jeune homme de 21 ans s’est présenté aux urgences du CHU de Nantes pour une douleur aux yeux. Comme relaté par Ouest France et Presse Océan, et confirmé au Figaro par une source policière, cet individu s’est montré particulièrement impatient. Se faisant remarquer pour sa volubilité, il a notamment tenté de doubler les autres patients.

Il s’est alors fait recadrer par des soignants puis par le vigile mais cela ne l’a pas calmé. Au contraire. En colère, il a giflé l’agent de sécurité. Ce dernier a présenté une incapacité totale de travail de deux jours et a déposé plainte. Quant au jeune homme, déjà connu pour des violences et sous sursis probatoire, il a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat central de Nantes.

