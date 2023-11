Au cœur des centres éducatifs renforcés : le quotidien « militarisé » d’ados pour les sortir de la délinquance

Des activités proposées aux enfants pendant les vacances de ToussaintL'Entracte offre des ateliers manga et des découvertes des métiers du spectacle aux enfants qui ne partent pas en vacances pendant les vacances de Toussaint. Lire la suite ⮕

La cohabitation entre juifs et arabes à Jaffa se complique pendant la guerreDepuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la cohabitation entre juifs et arabes à Jaffa devient de plus en plus compliquée. Les tensions sont palpables et le dialogue est rompu entre voisins. Les Arabes craignent d'être arrêtés par la police s'ils expriment leur soutien aux civils de Gaza. Lire la suite ⮕

Opération de grande envergure des gendarmes pendant les vacances de la ToussaintDifficile de passer à travers les mailles du filet tendu par les gendarmes ce vendredi 27 octobre 2023 sur la route des vacances « Vague bleue ». Une opération d'envergure menée par les gendarmes pour contrôler les mouvements pendulaires des vacanciers. Lire la suite ⮕

Jeux aquatiques pendant les vacances de la ToussaintLe centre aquatique propose des jeux aquatiques pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint. Des structures gonflables et autres jeux sont installés dans les bassins. Un tarif préférentiel est offert aux résidents de l'agglomération. Horaires d'ouverture spécifiques pour les jeux aquatiques. Lire la suite ⮕

Le rôle commercial de la cité de Carcassonne pendant la période romaineDès 600 avant notre ère, Carcassonne était un carrefour commercial important grâce à sa position stratégique sur les axes nord-sud et est-ouest. Pendant la période romaine, la cité était un lieu de transit entre les mondes ibérique, méditerranéen et océanique, symbolisé par la voie d'Aquitaine. Un réseau routier bien entretenu facilitait les échanges commerciaux malgré les crises du Bas-Empire. Lire la suite ⮕

Fermeture de la station Bir-Hakeim pendant les travauxLes usagers du métro devront marcher 6 à 7 minutes de plus pour se rendre à la station Bir-Hakeim. La station emblématique de la ligne aérienne ferme ses portes jusqu'au 5 février 2024 pour des travaux de rénovation. Les trains continueront à fonctionner normalement sur le reste de la ligne. Lire la suite ⮕