Le 22 mars dernier, plusieurs assaillants pénètrent dans le Crocus City Hall, salle de concert située en banlieue de Moscou . Lors de cette attaque terroriste, plus de 140 personnes ont été tuées.

Tout porte à croire que Vladimir Poutine avait été mis au courant que son pays allait être la cible, mais le maître du Kremlin a-t-il ignoré la mise en garde des États-Unis ? Un relâchement pointé du doigt Le Washington Post, relayé par le média belge 7sur7, assure que le gouvernement américain avait prévenu la Russie du lieu exact où devait se dérouler l’attentat près de deux semaines avant les faits. Pour autant, le pays en guerre contre l’Ukraine contredit cette version et affirme que les informations qui ont été transmises étaient "beaucoup trop générales" afin que l’attaque puisse être empêchée. Twitte

