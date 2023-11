Attentat déjoué à Marseille avant la présidentielle 2017 : le procès a commencé ce lundi

Le procès de l’attentat déjoué à Marseille a commencé ce lundi 30 octobre 2023 à Paris. Parmi les douze hommes jugés, les deux principaux accusés, Clément Baur, 30 ans, et Mahiedine Merabet, 36 ans, sont suspectés d'être à l'origine du projet d'attentat qui visait notamment un meeting de Marine Le Pen à Marseille quelques jours avant le début de la campagne présidentielle 2017.

Un agent infiltré de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) avait reçu la vidéo quelques jours après. Celle-ci montrait des dizaines de munitions, un fusil-mitrailleur, un drapeau de l'organisation terroriste, un exemplaire du journal Le Monde avec une photo du candidat de droite François Fillon et un montage d'enfants victimes de bombardements en Syrie.

Procès de l'attentat déjoué en 2017 : quatre questions sur les deux principaux accusés interpellés à MarseilleDouze hommes sont jugés devant la cour d'assises spéciale de Paris à partir de ce lundi, dont les deux principaux accusés interpellés à Marseille, pour un projet d'attentat pendant la campagne présidentielle de 2017.

Projet d'attentat avant l'élection de 2017: des Roubaisiens jugés à partir de ce lundi 30 octobre

Projet d'attentat avant l'élection de 2017: un procès, des mystères et un étrange duo de jihadistesClément Baur et Mahiedine Merabet sont accusés d'avoir planifié une 'attaque imminente' en avril 2017, visant notamment un meeting de Marine Le Pen à Marseille lors du premier tour de l'élection présidentielle.

