Attentat de la rue des Rosiers: l’interminable bras de fer judiciaire

Norvégien d’origine palestinienne, extradé par Oslo en 2020, il est le seul suspect mis en examen et écroué en France pour assassinats et tentatives d’assassinat. Trois autres personnes, visées par des mandats d’arrêt depuis 2015, séjournent en Jordanie et dans les territoires sous contrôle de l’Autorité palestinienne. Mais leur extradition a été refusée par les autorités locales.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAPROVENCE: Récit : 'En Ukraine, la guerre continue, mais la reconstruction est lancée'Pour s’assurer de la bonne destination des dons de leur association, quatre Haut-Alpins se sont rendus en Ukraine. Ils en reviennent avec les images d’un pays mutilé qui continue pourtant de se construire un quotidien.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

BFMTV: Israël / Gaza : le récit de nos envoyés spéciauxDepuis le 7 octobre dernier, et les attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël, nos équipes sont sur le terrain pour vous raconter ce qui se déroule au Proche-Orient : les massacres commis dans les kibboutz, les tirs de roquettes depuis Gaza, et la riposte israélienne massive sur l'enclave palestinienne.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

EUROPE1: [RÉCIT] La vie survoltée de Nikola Tesla PAR STÉPHANE BERNDans son récit, Stéphane Bern nous raconte l'histoire de Nikola Tesla.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Une pilote lance une souscription pour éditer le récit de ses aventures africainesMylène Marionvalle, pilote formée à l’Aérodroclub de Montauban, lance une souscription pour éditer le récit de ses missions aéronautiques en Afrique Centrale, telles que la lutte anti-braconnage et le recensement d'espèces protégées.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

LEPOINT: « Les terroristes sont dans notre maison » : le récit d’un survivant du kibboutz de Nir OzUne maison brûlée, dans le kibboutz de Nir Oz, ce mardi 31 octobre.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

EUROPE1: [RÉCIT] La véritable histoire d'Élisabeth Báthory, la comtesse sanglante par Stéphane BernDans son récit, Stéphane Bern nous raconte l'histoire d'Élisabeth Báthory, restée dans l'histoire sous le nom de la comtesse sanglante.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕