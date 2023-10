Attentat d'Arras : les propos très ambigus du père de l'assaillant sur les raisons du passage à l'acte de son

Iakuv Mogouchkov, dont le fils Mohammed a tué à coups de couteau le vendredi 13 octobre Dominique Bernard, un professeur de lettres du lycée Gambetta à Arras, s'est exprimé pour la première fois sur les faits ce vendredi 27 octobre 2023 sur BFMTV, en visio depuis l'Arménie où il réside désormais, en condamnant cet attentat, tout en tenant des propos très ambigus sur ces faits.

La France et son ex-épouse mises en cause Mais les propos de ce père de famille sont plus ambigus lorsqu'il est interrogé sur les raisons du passage à l'acte de son fils. "Je pense qu'il y a trois causes essentielles. La première, son état mental qui est anormal totalement.

Lorraine : une enseignante menacée par un élève après avoir évoqué l'attentat d'ArrasUn étudiant gabonais de 28 ans a menacé son enseignante à Longwy lorsqu'elle a parlé de l'attentat à Arras. En situation irrégulière, il a été placé en rétention provisoire. Lire la suite ⮕

Attentat d'Arras: la tombe de Dominique Bernard fleurie par sa familleVIDÉO - Une semaine après les obsèques de Dominique Bernard, le cimetière de Berneville dans le Pas-de-Calais continue d'être fleuri par la famille, et les anonymes venus lui rendre hommage. Lire la suite ⮕

Attentat à Arras : Un étudiant en situation irrégulière menace une enseignanteL’étudiant inscrit en BTS à Longwy (Meurthe-et-Moselle) a été placé en centre de rétention administrative Lire la suite ⮕

Attentat d’Arras : le père de l’assaillant «condamne» l’acte de son fils et met en cause la «politique contre l’islam» de la FranceIakub Mogouchkov, fiché S et père de l’assaillant d’Arras, qui a tué Dominique Bernard le 13 octobre dernier, a témoigné sur BFMTV et a pointé «l’état mental anormal» de son fils. Lire la suite ⮕

Arras: la secrétaire détourne plus de 36 000 euros de son cabinet d’avocatsL’ancienne secrétaire d’un cabinet d’avocats d’Arras s’est retrouvée devant le tribunal mardi. Elle a détourné plus de 36 000 euros des comptes de ses employeurs en cinq ans, entre 2014 et 2019. Lire la suite ⮕

Record de France pour Kirpichnikova, Grousset et Tomac aux Championnats de France petit bassinLa première soirée des Championnats de France petit bassin d'Angers, jeudi, a vu Anastasiia Kirpichnikova (1 500 m nage libre), Maxime Grousset (100 m papillon) et Mewen Tomac (200 m dos) établir trois nouveaux records de France. Lire la suite ⮕