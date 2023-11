Attentat d'Arras: la mère de l'assaillant espère récupérer la garde de sa fille de 8 ans

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLFRANCE: Attentat d'Arras : la mère de Mohammed Mogouchkov demande à se constituer partie civileDans le dossier de l'attentat d'Arras, une information judiciaire est toujours ouverte pour assassinat et complicité d'assassinat terroriste, dans laquelle trois personnes sont mises en examen : Mohammed Mogouchkov, l'assaillant, son petit frère et son cousin.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

LILLE_ACTU: De nombreux comédiens de renom au 24e Arras Film FestivalDe nombreux comédiens de renom vont débarquer à Arras (Pas-de-Calais) du 3 au 12 novembre 2023 à l'occasion de la 24e édition de l'Arras Film Festival. Voici les acteurs que vous pourrez croiser tout au long de l'événement.

La source: Lille_actu | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Voici les acteurs que vous pourrez croiser à Arras pour le festival du filmLa 24e édition de l'Arras Film Festival se tiendra du 3 au 12 novembre prochains. Voici les acteurs que vous pourrez rencontrer.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

RTLFRANCE: Attentat d'Arras : qui sont les hommes qui gravitent autour de l'assaillant et ont pu l'influencer ?Plus de deux semaines après l'attentat du lycée d'Arras, le réseau autour de l'assaillant se précise, avec notamment trois hommes décrits comme ses mentors.

La source: RTLFrance | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Menace d'attentat : pourquoi TF1 annule le direct des NRJ Music Awards et peut-être celui de Miss France ?Le renforcement du plan Vigipirate après l'attentat d'Arras oblige la chaîne à s'adapter pour éviter tout risque.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

LIBE: Menaces d’attentat: une femme interpellée dans une gare RER de Paris, son pronostic vital engagéPour pouvoir arrêter une femme proférant des menaces et faisant apparemment l’apologie du terrorisme, la police a fait évacuer la station de RER Bibliothèque François Mitterrand mardi 31 octobre. La suspecte a été blessé par des tirs polici

La source: libe | Lire la suite ⮕