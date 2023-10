Attentat d’Arras : « L’élément provocant, c’est sa mère », assure le père de Mohammed Mogouchkov

Deux semaines après l’attentat d’Arras, Iakub Mogouchkov a assuré qu’il « condamnait » l’acte de son fils Mohammed, qu’il juge « inacceptable ». « C’est très difficile à comprendre », a-t-il témoigné auprès de BFMTV . Fiché S, l’homme qui a été expulsé de France en 2018 se trouverait aujourd’hui en Géorgie. La semaine avant l’attentat d’Arras, il aurait été en contact avec son fils Mohammed.

« L'élément provocant, c'est sa mère », assure celui qui a été condamné pour violences conjugales, ajoutant que Mohammed Mogouchkov « se disputait toujours » avec. Enfin, le père de l’assaillant a évoqué « la politique française clairement contre l’islam ». « Toujours interdire au nom de la liberté. Interdire. Interdire.

'Bien sûr que je condamne': Le père de l'auteur de l'attentat d'Arras s'exprime sur BFMTVVIDÉO - Le père de Mohammed Mogouchkov, auteur de l’attentat jihadiste dans un lycée d’Arras, au cours duquel Dominique Bernard, professeur de français, a été tué, a accordé une interview à BFMTV. L’homme, expulsé de France en 2018, est soupçonné d’avoir entretenu à distance un climat religieux rigoriste au... Lire la suite ⮕

Il s’était répandu à la télé après l’attentat d’Arras, il était déjà soupçonné d’apologie d’un acte deLe 16 octobre, trois jours après l’attentat au couteau d’Arras, un jeune Arrageois de 18 ans a été interpellé pour apologie du terrorisme. Dani M., qui se disait proche de Mohammed Mogouchkov à la télévision, sera jugé en février au tribunal d’Arras. Lire la suite ⮕

Attentat du 14-Juillet à Nice: des nouvelles investigations lancées pour blessures et homicides...L'information judiciaire est désormais également ouverte pour homicides involontaires et blessures involontaires, une demande formulée par le procureur et l'association des familles des victimes. Lire la suite ⮕

Attentat du 16 octobre à Bruxelles : un homme arrêté en EspagneCe vendredi, un homme a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur l’attentat du 16 octobre à Bruxelles, où deux personnes avaient perdu la vie. Lire la suite ⮕

Attentat de Notre-Dame de Nice: un hommage prévu trois ans après le drameVIDÉO - Un hommage aura lieu à la Basilique ce dimanche 29 octobre pour les trois ans de l'attentat de Notre-Dame à Nice, une attaque au couteau perpétré par un assaillant islamiste. Lire la suite ⮕

Nord : un enfant de 10 ans menace de commettre un attentat dans son école sur TikTokLa fausse menace postée sur le réseau social avait été signalée par plusieurs internautes le jeudi 18 octobre. Lire la suite ⮕