Attentat à Arras : 'Inacceptable', 'état mental anormal'... Le père de l'assaillant réagit à l'acte de son fil

Iakub Mogouchkov, le père de l'assaillant, qui a tué un enseignant dans un lycée d'Arras le vendredi 13 octobre, a pris la parole pour la première fois depuis l'attentat, auprès de BFMTV. "Bien sûr, je condamne, a-t-il. Ce qu’il a fait, c’est inacceptable. Il m’a créé plus de problèmes. Je suis le premier choqué, je n’arrive pas à comprendre".

"Tout le monde sait que la politique menée par la France est clairement contre l'Islam. Toujours interdire au nom de la liberté. Interdire. Interdire. Tous mes problèmes avec ma famille, c'est qu'on a essayé... Et je suis pratiquant. Je ne suis pas extrémiste, radical. Je suis pratiquant". En 2018, Iakub Mogouchkov a été expulsé vers la Russie pour des problèmes administratifs et de violences conjugales.

