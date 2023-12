Une attaque terroriste en plein cœur de Paris un samedi soir et des touristes parmi les victimes, deux éléments qui n'ont pas mis longtemps à raviver l'inquiétude autour de la sécurisation des JO de 2024.

Le 2 décembre 2023, dans la foulée de la révélation rapide des faits par le ministre de l'Intérieur lui-même et après la sidération générale, les responsables politiques ont enchaîné les réactions, adressant leurs pensées et hommages aux victimes, mais aussi aux forces de l'ordre qui ont permis d'éviter que le bilan d'un mort et de deux blessés s'alourdisse. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont celles et ceux à s'être alarmés du fait que l'attaque ait été perpétrée à 300 m de la tour Eiffel, lieu de la future cérémonie d'ouverture des Jeux





Jeux olympiques de Paris 2024 : une fan zone installée à l'hôtel-dieu de CarpentrasLes associations et la Ville ont présenté les animations qui se dérouleront dans le cadre de 'Terre de Jeux', dont Carpentras fait partie. Un espace, sur le site de l'hôtel-dieu, sera ainsi spécialement dédié durant toute la période de la compétition. Le public y sera accueilli et les épreuves diffusées sur écran géant.

Paris 2024 : une des 12 flammes paralympiques s'allumera à Saint-MaloSaint-Malo, qui accueillera la flamme olympique le 1er juin 2024, verra aussi, le 25 août 2024, s'allumer une des 12 flammes paralympiques qui convergeront vers Paris.

Valérie Pécresse annonce une tarification spécifique pour les JO de Paris 2024Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM), a annoncé une tarification spécifique pour les JO de Paris 2024, avec la création d'un passe Paris 2024 qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'Île-de-France. Les montants de la tarification seront presque doublés par rapport à la tarification habituelle.

Wheere déploiera sa technologie de géolocalisation indoor aux JO de Paris 2024Après trois ans de R&D et de tests, la société installée dans l'Hérault a mis au point une technologie capable de transpercer jusqu'à 30 mètres de murs et de localiser au mètre près un individu. Elle vient de lever onze millions d'euros.

Championnats d'Europe : les Jeux de Paris 2024 pour enjeuLes Championnats d'Europe de judo, de ce vendredi à dimanche à Montpellier, revêtent une importance capitale pour les sélections aux Jeux de Paris 2024. Illustration dans trois catégories féminines.

JO de Paris 2024 : Et si c’était l’année de la sportech à la française ?Pour la seule région d’Île-de-France, l’impact est estimé entre 5 et 11 milliards d’euros

