Attaque israélienne contre le consulat iranien en Syrie

Les locaux de l’ambassade d’Iran, à Damas, le 2 avril 2024, au lendemain d’une frappe aérienne, imputée à Israël, ayant visé une de ses annexes. Israël a lancé une frappe aérienne contre un bâtiment du consulat iranien de Syrie, tuant un commandant iranien. Autant dire que la guerre de l’ombre entre Israël et l’Iran, sur fond de conflit à Gaza, gagne en intensité.

Cette attaque est le dernier exemple en date d’une offensive israélienne plus vaste qui prend pour cible les commandants iraniens ainsi que les dirigeants de groupes armés téléguidés par l’Iran, notamment le Hezbollah, au Liban, et le Hamas, à Gaza. Toutefois, elle se distingue des précédentes pour deux raisons principales, liées l’une et l’autre à une nouvelle vague de violence dans la région, à laquelle l’Iran participe soit directement, soit par le biais des forces lourdement armées qui agissent pour son compte

