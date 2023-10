Attaque iLeakage : Safari peut révéler des informations très sensibles

Qualité maximale et prix minimal : ce VPN qui fait du bruitL’iPhone 12 de nouveau autorisé à la vente en France… mais pas partoutWestern Digital : le projet de fusion avec Kioxia fait ploufTest Bose QuietComfort Ultra : une réduction de bruit phénoménale, mais des carences incompréhensibles

Qualité maximale et prix minimal : ce VPN qui fait du bruitL’iPhone 12 de nouveau autorisé à la vente en France… mais pas partoutWestern Digital : le projet de fusion avec Kioxia fait ploufTest Bose QuietComfort Ultra : une réduction de bruit phénoménale, mais des carences incompréhensibles

Apple augmente ses prix pour Apple TV+, Apple Arcade et Apple OneApple a annoncé une hausse de plus de 40 % pour ses offres Apple TV+ et Apple Arcade. L'abonnement Apple One augmente avec elles. Lire la suite ⮕

'Toucher deux fois': comment Apple parvient à vous faire contrôler l'Apple Watch sans la toucherDepuis le déploiement de iOS 17.1, l'Apple Watch Serie 9 et la Watch Ultra 2 s'enrichissent du geste 'Toucher deux fois'. Une nouveauté que nous détaillent ses concepteurs, et qui a nécessité une sacré réflexion. Lire la suite ⮕

Vous êtes abonné aux services Apple ? Cette nouvelle ne va pas vous plaire...Les sites d'Apple viennent de dévoiler de nouveaux prix pour la plupart des services de la firme. Ainsi, Apple TV+, Apple Arcade et Apple One prennent une forte hausse tarifaire. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : les opérations de Tsahal ce jeudi annoncent une attaque plus massiveIsraël-Hamas : les opérations de Tsahal ce jeudi annonce une attaque plus massive Lire la suite ⮕

Un hommage bientôt rendu aux victimes françaises de l’attaque du HamasLa cérémonie aura lieu aux Invalides, selon l'entourage du président (illustration). Lire la suite ⮕

X (Twitter) s’attaque à WhatsApp en lui chipant deux fonctions pharesX va bientôt proposer les appels audio et vidéo sur l'application, une étape de plus vers le rêve d'Elon Musk de transformer Twitter en « super app ». Lire la suite ⮕