Attaque du Hamas en Israël : «On n’avait jamais vu la notion de pogrom ressortir avec une telle force»

L’historien Thomas Chopard revient sur l’origine du terme, son ancrage dans la mémoire collective des Juifs, et son utilisation régulière, depuis le 7 octobre, pour qualifier l’attaque terroriste du Hamas en Israël.Un «pogrom». L’expression est revenue régulièrement ces dernières semaines pour qualifier l’attaque terroriste du mouvement islamiste Hamas, qui a fait plus de 1400 morts en Israël.

Pour Thomas Chopard, maître de conférences à l’Ehess et historien, dont les recherches portent entre autres sur l’histoire des pogroms, voir cette notion ressortir dans le conflit israélo-palestinien est une nouveauté. A l’origine, rappelle-t-il, elle vise à décrire les violences dont ont été victimes les Juifs en Europe centrale et de l’Est à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

