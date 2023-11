Attaque du bus de l'OL : réaction de Rudy Manna dans l'émission de Pascal Praud

Pascal Praud revient pendant deux heures, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité. Une émission durant laquelle VOUS avez la parole....Après l'annulation du choc de Ligue 1 opposant Marseille à Lyon, Rudy Manna réagit dans l'émission "Pascal Praud et vous" aux comportements des supporters qui ont attaqué le bus de l'OL. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le sommet de la 10e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais a viré au cauchemar dimanche soir, sur les coups de 19 heures. Le bus de l'OL a été pris pour cible par des supporters avec des pavés et des fumigènes lancés sur l'engin. Résultat : les vitres ont explosé et des éclats de verre ont touché le visage de l'entraîneur et de son adjoint.

Le porte-parole du syndicat veut donner le bon exemple, qui passerait par l'interdiction à vie d'entrer dans les stades pour ces supporters."C'est plus possible d'avoir 50 mecs qui attaquent un bus de joueurs. Ca ne sert à rien, c'est complètement débile. Et en plus, ça amène une image cataclysmique pour la ville de Marseille", regrette, excédé, Rudy Manna. headtopics.com

