Attaque au couteau contre un policier à Jérusalem-Est, l’assaillant tué (police)

Tirez votre information d’une source de confianceSi le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c’est parce qu’il porte une question morale universelle : celle de l’égalité des droits. Que la légitimité internationale d’Israël s’accompagne de la négation des droits des Palestiniens n’a cessé de précipiter ce sommeil de la raison qui engendre des monstres.

Israël : un policier blessé à Jérusalem-Est après une attaque au couteau, l'assaillant a été...Un Palestinien a poignardé et blessé un policier israélien à Jérusalem-Est avant d'être 'neutralisé'. Le policier, touché au torse, a été transporté à l'hôpital. Son état est 'grave, mais stable' selon l'hôpital de Tsedek. Une attaque au couteau qui survient quelques jours après l'intensification de l'offensive d'Israël sur Gaza. Lire la suite ⮕

Conflit israélo-palestinien : 'Le Hamas est un pion dans le système iranien', selon Gilles KepelLe politologue Gilles Kepel analyse sur RTL le conflit entre Israël et le Hamas, pointant du doigt le rôle majeur de l'Iran. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : des 'dizaines' de combattants israéliens tués dans la nuit... le point sur la situationLa guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 24e jour lundi après l'attaque sanglante sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. Lire la suite ⮕

Enfants palestiniens réfugiés dans l'hôpital Nasser du camp de réfugiés de Khan Younis dans le sud de GazaLes bombardements sont effroyables. Ils font un bruit terrifiant... C’est terrifiant… j’ai décidé d’arrêter de m’alimenter. Je ne mange plus. À quoi ça sert ? Chacun attend son tour pour mourir. Ça sera peut-être demain ou après-demain ? Ça va finir par arriverEn plus de la petite Dhahab âgée d’un an et demi, Rami est le père d’Adam, dix ans, et de Line six ans. Interrogé, une première fois la semaine dernière, il affirmait se battre pour la survie des siens. Mais désormais, il baisse les bras. « Vous pensez que Gaza est la plus grande prison à ciel ouvert au monde ? Non, c’est la plus petite cellule de prison au monde. C’est l’endroit le plus densément peuplé. Et notre territoire est désormais réduit, puisque l’armée israélienne va occuper le nord de Gaza. C’est la même population, avec deux fois moins de place. Il nous faudrait un miracle pour surmonter tout çaComme beaucoup de Gazaouis, Rami a écrit son numéro de téléphone et leur nom sur le corps de ses enfants, à même leur peau. «Le bilan des frappes israéliennes et des combats sur la bande de Gaza est de presque 8000 morts selon le ministère de la Santé palestinien. Ce ne sont pas des chiffres du Hamas mais de l’Autorité palestinienne qui est également présente à Gaza Lire la suite ⮕

