A French police officer stands guard in front of the Gambetta high school during its' evacuation after a bomb threat in Arras, northeastern France on October 16, 2023, three days after a teacher was killed and two other people were severely wounded on October 13, in a knife attack at the Gambetta high school.

Attentat d’Arras : « L’élément provocant, c’est sa mère », assure le père de Mohammed MogouchkovIakub Mogouchkov, expulsé du territoire français en 2018, a déclaré qu’il «condamnait» l’attentat, qui a fait un mort et trois blessés. Lire la suite ⮕

Attentat d'Arras : «Elle ne s'est pas rendue compte que son frère se radicalisait», déclare l'avocat de la sœur de Mohammed MogouchkovVendredi 13 octobre, Mohammed Mogouchkov a assassiné un professeur, Dominique Bernard, lors d'une attaque au couteau au lycée Gambetta-Carnot d'Arras, dans le Nord de la France. Mikaël Benillouche, l'avocat de l'une des sœurs et de la mère de Mohammed Mogouchkov, s'est exprimé sur CNEWS. Lire la suite ⮕

« Complément d’enquête » au Puy du Fou : Philippe de Villiers attaque France Télévisions en diffamationLe fondateur du parc d’attractions n’a toujours pas digéré la diffusion de l’émission consacrée au Puy du Fou décrivant une « formidable machine à cash ». Plus d’un mois après, il a porté plainte Lire la suite ⮕

Il s’était répandu à la télé après l’attentat d’Arras, il était déjà soupçonné d’apologie d’un acte deLe 16 octobre, trois jours après l’attentat au couteau d’Arras, un jeune Arrageois de 18 ans a été interpellé pour apologie du terrorisme. Dani M., qui se disait proche de Mohammed Mogouchkov à la télévision, sera jugé en février au tribunal d’Arras. Lire la suite ⮕

Arras: la secrétaire détourne plus de 36 000 euros de son cabinet d’avocatsL’ancienne secrétaire d’un cabinet d’avocats d’Arras s’est retrouvée devant le tribunal mardi. Elle a détourné plus de 36 000 euros des comptes de ses employeurs en cinq ans, entre 2014 et 2019. Lire la suite ⮕

Record de France pour Kirpichnikova, Grousset et Tomac aux Championnats de France petit bassinLa première soirée des Championnats de France petit bassin d'Angers, jeudi, a vu Anastasiia Kirpichnikova (1 500 m nage libre), Maxime Grousset (100 m papillon) et Mewen Tomac (200 m dos) établir trois nouveaux records de France. Lire la suite ⮕