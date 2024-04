À l’initiative de la commune de Buzet-sur-Tarn, un atelier de réflexion sur la branche est du RER Toulousain a eu lieu le mardi 19 mars à l’espace Ribatel. Cet atelier faisait suite aux premières rencontres des mobilités urbaines et territoires organisées par la région Occitanie dans le but de coconstruire avec l’ensemble des acteurs de la mobilité les projets de Services Express Régionaux Métropolitains (SERM).

Les participants Outre les représentants de onze communes (L’Union, Saint-Jean, Rouffiac-Tolosan, Castelmaurou, Gragnague, Garidech, Montastruc-la-Conseillère, Roquesérière, Paulhac, Buzet-sur-Tarn et Saint-Sulpice) et des intercommunalités de la branche, étaient présents Jean-Michel Lattes, président de Tisséo et vice-président à la Métropole en charge des transports en commun, Benoît Lanusse et Didier Cantaloube de l’association "Rallumons l’étoile". Le conseil départemental était représenté par le chef de projet "Grands Projets et Partenariats"

